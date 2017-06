EXCLU AVANT-PREMIERE: Les 1ères images du documentaire sur Johnny Hallyday diffusé demain soir sur CStar - VIDEO

14:01

Le mardi 20 juin prochain, à 20h50, CStar diffusera un documentaire intitulé "La story de Johnny Hallyday : de l'idole à la légende".

Plus de 65 millions d’albums vendus, près de 1000 chansons enregistrées, 50 albums studios, 3 200 concerts partout dans le monde, 42 disques d’or, 2 134 couvertures de journaux ou de magazines... Voici en quelques chiffres le résumé d’une carrière qui dure depuis 60 ans.

Durant tout l’été, Johnny Hallyday est sur scène pour assurer le concert des Vieilles Canailles , aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

A cette occasion, CStar va proposer aux téléspectateurs de se replonger dans le parcours du plus grand rockeur de France, et de vous partager l’histoire de cet artiste hors norme.

Au travers d’archives et de témoignages, comme ceux de Jean-Claude Camus (son producteur historique), de Dick Rivers (son comparse des débuts), de Michel

Mallory (qui lui a écrit de nombreux textes), ou encore de Philippe Labro ou Line Renaud, ils vont découvrir voici sa carrière, ses potes ou encore ses amours.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images du documentaire.

.

Regardez

.



EXCLU AVANT-PREMIERE: Les 1ères images du doc... par morandini