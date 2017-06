La colère de Natacha Polony virée d'Europe 1: "La direction me disait que je n'avais rien à craindre !"

15:01

Hier après-midi, Jeanmarcmorandini.com vous informait que Natacha Polony était virée d'Europe 1 .

La journaliste, qui réalisait la revue de presse quotidienne dans la matinale de la station depuis 2012, a reçu une lettre recommandée l'informant qu'elle ne serait pas reconduite en septembre prochain.

"Ca fait un mois que j’ai des messages de la direction me disant que je n’avais rien à craindre, que j’étais quelqu’un dont la station avait besoin", explique Natacha Polony à TVMag .

Et d'ajouter : "Je suis étonnée dans la mesure où ma Revue de presse était pendant longtemps le quart d’heure le plus écouté d’Europe 1. Sur les dernières vagues qui n’étaient pas bonnes pour la station, Médiapolis avait de bonnes audiences en progression et le débat que je fais tous les soirs à partir de 18h30 également".

Il y a quelques jours, invitée du "Tube" de Canal Plus, la journaliste avait annoncé l'arrêt de son émission sur Paris Première, "Polonium" .

"Pour l'instant, je suis donc sans rien. Je cherche du travail", confiait-t-elle.

.



Natacha Polony ne sait pas si "elle sera sur... par morandini