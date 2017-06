Audiences TNT: "Echappées belles" en tête sur France 5 talonnée par ARTE - Numéro 23 à seulement 15.000 téléspectateurs !

09:11

France 5 diffusait le magazine "Échappées belles". L'émission a été suivie par 843.000 téléspectateurs, soit 5% de part de marché.

Arte avec "L'énigme de la tombe celte" est à 713.000 personnes et 4,2% de part de marché

TMC pariait sur une série. "Columbo" a séduit 665.000 personnes, soit 3,9% de part de marché

C8 diffusait un match de footbal. "France/Italie des légendes" a captivé 574.000 téléspectateurs, soit 3,4% de part de marché. La chaîne arrive ainsi 3ème chaîne nationale



"Chroniques criminelles" étaient diffusées sur NT1 . Le magazine a attiré 516.000 personnes, soit 3% du public

W9 diffusait "Les Simpson". Le dessin animé a séduit 370.000 personnes, soit 2,2% de part de marché.

France 4 diffusait une série. "Hooten and the lady" a réuni 358.000 téléspectateurs et 2,1% de part de marché.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Le temps est à l'orage" a réuni 309.000 téléspectateurs et 1,8% de part de marché.

France O programmait un téléfilm. "Les amants de l'ombre" a attiré 276.000 téléspectateurs et 1,8% de part de marché.

NRJ12 misait sur "Diane, femme flic". La série a convaincu 253.000 personnes pour 1,5% du public

6Ter misait sur un téléfilm. "Petits secrets et gros mensonges" a séduit 215.000 téléspectateurs, et 1,3% du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Retour à l'état sauvage" a séduit 165.000 téléspectateurs, et 1% du public.

HD1 misait sur une série. "Alerte à Malibu" a attiré 146.000 téléspectateurs, et 0,9% du public.

Gulli diffusait "Pop star Puppy". Le film a séduit 135.000 personnes, soit 0,8% de part de marché.

CSTAR misait sur un documentaire. "Pawn Stars - Les rois des enchères" a séduit 121.000 téléspectateurs, soit 0,7% de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un documentaire . "Real Detective" a convaincu 15.000 personnes, et 0,1% du public.





