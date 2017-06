EXCLU - AVANT-PREMIERE: Un agriculteur de "L'amour est dans le pré" ému en découvrant la lettre d'une prétendante - Regardez

13:01

Lundi prochain, à 21h00, M6 lancera la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré", présenté par Karine Le Marchand.

Les téléspectateurs découvriront quatorze nouveaux agriculteurs célibataires.

Ils ont entre 27 et 60 ans et désirent, plus que tout, trouver le Grand Amour ou le premier pour certains.

Éleveurs de St Bernard ou de vaches, pêcheurs, céréaliers ou viticulteurs… ces 3 femmes et 11 hommes, passionnés par leurs métiers, cherchent aujourd'hui la personne qui fera de leur vie un véritable conte de fée.

La diffusion de leurs portraits en janvier dernier a suscité des milliers de lettres, mails, cadeaux et petites attentions, des quatre coins de la France et de l'étranger aussi (Suisse, Afrique du Sud, etc. Un record !

Après des semaines d'attente, de stress et d'interrogations, le moment est enfin venu d'ouvrir ces courriers. Déclarations enflammées, retrouvailles bouleversantes, rencontres et histoires d'amour fusionnelles…

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images de l'émission. Au cours de celle-ci, les téléspectateurs vont faire la connaissance de Christophe.

En lisant une lettre envoyée par une prétendante, l'agriculteur va être ému, les larmes aux yeux.

.

Regardez

.



EXCLU - AVANT-PREMIERE: Un agriculteur de "L... par morandini