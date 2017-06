Le CSA répond à un téléspectateur qui s'était plaint de voir une femme voilée participer à TPMP - Regardez

10:16

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a répondu à un spectateur au sujet d’un jeu sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste diffusée 13 janvier 2017 sur C8 durant lequel une femme voilée a participé à un jeu.

Le CSA a répondu ainsi à la plainte:

"Durant la séquence litigieuse, l’animateur de l’émission avait procédé à un tirage au sort pour choisir une personne présente dans le public et la faire participer à un jeu sur le plateau.

La personne désignée par ce tirage était une femme portant un voile.

Sous réserve de respecter leurs obligations, notamment en matière de respect des droits et libertés, les éditeurs de service de radio et de télévision bénéficient d’une liberté de communication et d’une indépendance éditoriale, notamment quant aux personnes invitées à participer aux différents programmes.

Si la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a introduit dans le Code de l'éducation un article L. 141 5-1 interdisant « dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse », seules les tenues destinées à dissimuler le visage sont interdites dans l’espace public, conformément à l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010.

Ainsi, le CSA n’a relevé aucun manquement de la chaîne C8 à ses obligations et a répondu en ce sens au plaignant."

