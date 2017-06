Nantes devient la première ville de France à célébrer des mariages de nuit en conservant le caractère solennel et républicain de la cérémonie

12:31

La ville de Nantes célèbre désormais en mairie les premiers mariages de nuit, une démarche unique en France destinée à "renforcer l'agilité du service public", tout en veillant à conserver le caractère solennel et républicain de la cérémonie.

Ce vendredi, à 20h40, Camille et Frédéric ont célébré leur union en mairie centrale de Nantes officié par la maire socialiste Johanna Rolland.

"Cela reste une cérémonie civile et solennelle à la mairie, on ne va pas faire venir une fanfare et des majorettes ou faire un mariage comme à Las Vegas", explique Camille Simon, la première mariée nocturne au site de 20 Minutes.fr .

Elle a voulu faire avec son concubin, avec qui elle vit depuis quatorze ans, "quelque chose d'extraordinaire comme la demande en mariage, avec un feu d'artifice à la montagne".



