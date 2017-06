New York : Un véhicule fonce dans la foule à Manhattan -Visiblement il s'agit d'un accident - Dix personnes ont été blessées

23:47

Une voiture SUV a bondi sur un trottoir et a blessé des passants à Manhattan dans le quartier de Midtown, ce jeudi rapporte la presse américaine.

Selon les pompiers de New-York (FDNY), une femme sérieusement blessée aurait été amenée à l'hôpital Bellevue, avec un autre piéton également blessé.

Selon des témoins, le conducteur du véhicule aurait tenté d'éviter un feu rouge en accélérant avant de rencontrer une autre voiture et de s'écraser sur le trottoir.

"Un propriétaire de magasin de l'autre côté de la rue, Jonny Giordani, dit qu'il a vu le véhicule noir heurter une voiture et perdre le contrôle, avant de percuter deux autres voitures et de toucher les deux piétons."

"Les voisins disent qu'ils ont entendu crier", détaille NBC.

Le véhicule s'est finalement retrouvé coincé contre un arbre. Une enquête préliminaire indique qu'il s'agissait d'un accident dans lequel le véhicule a perdu le contrôle.

​20h30: A la mi-mai, un véhicule a foncé dans la foute à Times square à New York, faisant un mort et 20 blessés (Voir vidéo ci-dessous)

​20h29: D'après les premières informations, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.

20h26: L'incident a eu lieu au croisement de la 37e West Street et de la 9e Avenue, non loin du Lincoln Tunnel qui traverse l'Hudson pour relier New York, au niveau du quartier de Chelsea sur l'île de Manhattan, à la ville de Weehawken dans le New Jersey, sur le continent.

20h20: Un véhicule fonce dans la foule à Manhattan (New York) aux Etats-Unis, selon des internautes sur Twitter.

Des médias américains ont relayé l'information sans plus de précision.

Les victimes marchaient sur le trottoir quand la voiture les a fauchées.

Il y a quelques semaines...



CBS NEWS: New York: Un véhicule fonce dans la... par morandini