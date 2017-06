Natacha Polony a reçu un courrier l'informant qu'elle n'était pas reconduite sur Europe 1 en septembre

18:33

Natacha Polony ne sera pas de retour en septembre prochain sur Europe 1, la journaliste a été remerciée par la station, selon une information de Puremédias que jeanmarcmorandini.com est en mesure de vous confirmer.

Elle a en effet reçu un courrier l'informant qu'elle n'était pas reconduite sur Europe 1 à la rentrée prochaine.

Natacha Polony était arrivée sur la station de la Rue François 1er en 2012, pour assurer la revue de presse quotidienne dans la matinale de Thomas Sotto.

Chaque samedi, elle co-animait également l'émission "Mediapolis" avec Olivier Duhamel.

"Je suis surprise d'avoir reçu ce courrier. Je m'explique difficilement cette décision", confie la journaliste à nos confrères.

Et d'ajouter: "On discutait, on m'avait juste dit que la revue de presse allait continuer mais avec quelqu'un d'autre".

Une source proche de la direction assure toutefois "que la porte d'Europe 1 n'est pas définitivement fermée pour Natacha Polony": "Nous avons mis un terme à la plupart des contrats de en cours grille", explique-t-on.

Rappelons qu'il y a quelques jours, la journaliste a annoncé l'arrêt de son émission sur Paris Première, "Polonium".

"Pour l'instant, je suis donc sans rien. Je cherche du travail", confie-t-elle.

Elle serait toutefois en discussions avec C8 et Thierry Ardisson pour le rejoindre à la rentrée.







