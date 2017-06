Les douze coups de midi: Les grands Maîtres de l'histoire du jeu s'affrontent pendant une semaine à partir du lundi 3 juillet

16:01

Du lundi 3 au samedi 8 juillet prochain, à l'occasion des sept ans des "12 coups de midi" sur TF1, les plus grands Maîtres de midi de l’histoire du jeu reviennent s’affronter.

Lors de cette semaine très animée et très disputée, ils joueront pour tenter de faire gagner plus de 200.000 euros aux téléspectateurs et surtout décrocher leur place pour la grande finale le samedi 8 juillet à 21H.

Seul l’un d’entre eux se mesurera aux trois monstres sacrés de l’émission : Christian (192 participations), Timothée (83 participations) et Xavier (76 participations).

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir la bande-annonce de l'événement.

.

Regardez

.



Les douze coups de midi: Les grands Maîtres de l... par morandini