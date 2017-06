Affaire Grégory: "Plusieurs personnes ont participé au crime. Des expertises sur des lettres anonymes confondantes pour la grand-mère et la grand-tante" (procureur)

18:34

18h18: Ginette Villemin la belle-soeur de Jean-Marie Villemin a été remise en liberté (BFM TV)

15h53: Le procureur général de la cour d'appel de Dijon s'exprime



Le procureur a rappelé les faits, survenus en octobre 1984.

"Le dossier a été rouvert le 3 décembre 2008, notamment au vu des progrès scientifiques."

"De nouvelles expertises en écriture ont été réalisées"

"Les analyses ADN n'ont pas donné" de résultats positifs

"Plusieurs personnes ont à l'évidence participé au crime"

"Quelques jours avant le passage à l'acte, des repérages et surveillances ont été réalisés, opérés par un homme portant une moustache et quelques fois accompagné d'une femme"

Des expertises sur des lettres anonymes "confondantes" pour la grand-mère et la grand-tante

"Les trois gardés à vue refusent de répondre aux questions"

"Le corbeau s'est exprimé par des lettres et par des appels téléphoniques. Des investigations devaient se faire."

"Des investigations vont se poursuivre"

"Je pense qu'on se rapproche de la vérité"

13h00: Jean-Jacques Bosc, procureur général de la cour d’appel de Dijon, dont la chambre de l’instruction est chargée du dossier, a prévu de tenir une conférence de presse jeudi à 16 heures.

12h15: Ces interpellations relancent une affaire des plus énigmatiques de l’histoire criminelle depuis la découverte du cadavre de Grégory Villemin, quatre ans, au soir du 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne.

12h00: La garde à vue de trois membres de la famille Villemin, interpellés mercredi dans les Vosges, se poursuivait jeudi à Dijon, après un minutieux travail de relecture et d’analyse du dossier de l’affaire Grégory, parmi les plus énigmatiques et emblématiques des années 1980.

11h42: Mercredi, la section de recherches de la gendarmerie de Dijon avait placé en garde à vue Marcel Jacob, oncle maternel de Jean-Marie Villemin (le père du garçon tué en 1984), sa femme Jacqueline ainsi qu’une belle-sœur du père, Ginette Villemin.

Les enquêteurs devaient «entrer dans le dur» des interrogatoires jeudi, après avoir mis en place les auditions la veille, selon des sources proches du dossier qui soulignent que des perquisitions menées aux domiciles des suspects «sont considérées comme intéressantes».

11h30: A ses débuts, l’enquête a d’abord soupçonné Bernard Laroche, finalement remis en liberté le 4 février 1985 mais convaincu de sa culpabilité, Jean-Marie Villemin l’a tué d’un coup de fusil de chasse. Il sera condamné pour ce meurtre à 4 ans de prison en 1993.

En juillet 1985, le juge Jean-Michel Lambert opérait un spectaculaire revirement, portant ses soupçons vers la mère de Grégory, Christine Villemin, qui sera innocentée en 1993 au terme d’un non-lieu retentissant.

Le dossier, qui comporte 12.000 pièces, a été rouvert en 1999, puis en 2008, pour tenter de trouver d’hypothétiques traces d’ADN sur les scellés. Depuis, 400 prélèvements ont été effectués, une centaine de témoins ont été interrogés et près de 2.000 courriers anonymes ont été analysés en détail.

EN DIRECT - Affaire du petit Grégory... par morandini