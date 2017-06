Nicolas Poincaré annonce qu'il quitte la présentation de "Complément d'enquête" et France 2

12:15

Le présentateur de " Complément d'Enquête " sur France 2, Nicolas Poincaré , présentera son dernier numéro jeudi soir pour "se consacrer pleinement à Europe 1 " où il anime la tranche d'information du soir, a-t-il indiqué jeudi à l'AFP.

A la rentrée, "Complément d'enquête" sera "de nouveau une émission hebdomadaire, tous les jeudi soir", "un rythme qui va certainement (lui) permettre de redevenir la référence qu'elle a toujours été depuis sa création par Benoit Duquesne et Philippe Lallemant en 2001", écrit-il dans un mail à ses collaborateurs transmis à l'AFP.

"Mais comme vous le savez sans doute aussi, Europe 1 est face à un gros défi, avec l'obligation de se redresser l'année prochaine. Cela fait trop pour un seul homme", explique-t-il.

Son ou sa successeur "sera très rapidement choisi, sans doute à l'intérieur de la chaîne", croit-il savoir.

Le journaliste présentait cette émission depuis septembre 2014, en remplacement de Benoît Duquesne, décédé. Il animera sa 100e et dernière ce jeudi soir, autour du thème "Salauds de jeunes".

Ce magazine d'investigation était jusqu'ici diffusé le jeudi soir après "Envoyé Spécial" (environ deux jeudis par mois). Parmi ses faits d'armes, un portrait de Vincent Bolloré pré-sélectionné pour le prix Albert Londres cette année.

"On a réalisé de grands portraits qui nous vaudront de beaux procès", écrit-il.

"Battez-vous avec toute votre énergie pour être diffusé l'année prochaine avant 23 heures. Sinon...", ajoute-t-il à ses équipes en post-scriptum.

.



Vincent Bolloré accuse France 2 d'avoir bidonné... par morandini