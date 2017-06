La chanteuse Ariana Grande devrait être la première citoyenne d'honneur internationale de Manchester

13:01

Le dimanche 4 juin dernier, deux semaines après un attentat survenu lors de son concert à Manchester, Ariana Grande organisait un concert hommage , intitulé One Love Manchester, pour recueillir des fonds pour les victimes.

Selon la BBC , la chanteuse devrait avoir la citoyenneté d'honneur de la ville.

La municipalité est en effet en train de réfléchir à la mise en place de nouvelles règles concernant les citoyens d'honneur de Manchester.

Un titre qui devrait être élargi à des personnes qui ne viennent pas de la ville. .

Avant cette mise en place, il faut que ces aménagements soient validés par le conseil municipal dans les prochains jours.

Interrogé par nos confrères, Richard Leese, qui est à la tête de ce dernier, a expliqué que "c’est le bon moment pour améliorer la façon dont nous reconnaissons ceux qui contribuent à la vie et au succès de notre ville".

Et d'ajouter être "fier de Manchester" et de la façon "avec laquelle la ville et tous ceux qui y sont associés ont réagi aux terribles événements du 22 mai, avec de l’amour et du courage, plutôt qu’avec de la haine et de la peur".

