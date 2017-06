Deux aquarelles du "Petit Prince" se sont envolées pour plus de 500.000 euros lors d'une vente aux enchères à Paris

17:31

Deux aquarelles de l'écrivain-aviateur se sont envolées pour plus de 500.000 euros lors d'une vente aux enchères organisée à Paris chez Artcurial.

La première aquarelle, estimée entre 110.000 et 140.000 euros, a été vendue pour 294.000 euros et la seconde, estimée entre 92.000 et 110.000 euros, est partie pour 226.000 euros.

Ces deux oeuvres avaient été réalisées au cours de l'été-automne 1942, quelques mois avant la sortie du Petit Prince.



