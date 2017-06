Danielle Moreau, chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" depuis le mois de février, annonce son départ de l'émission

17:37

C'est un nouveau départ de TPMP qui vient d'être annoncé, celui de Danielle Moreau.

La chroniqueuse , qui officie également sur France 2, l'a annoncé elle-même sur son compte Twitter.

"Pour moi TPMP c'est fini ! Impossible de faire C8 et F2, merci à la direction de F2 qui a été cool et 1000 mercis à Cyril et l'équipe" a-t-elle écrit.

Et d'ajouter: "TPMP va me manquer, vos compliments et ceux de Cyril m'ont fait prendre un coup de jeune. Je suis triste mais il y a pire. Longue vie à TPMP"

Danielle Moreau était l'une des dernières recrues de Cyril Hanouna. Elle avait intégré l'équipe en février dernier en tant que chroniqueuse après avoir été experte médias.

Au delà de son humour décalé, elle l'animateur avait présen­té la quinquagénaire comme « l’en­cy­clo­pé­die » des médias.



