Anne Nivat, la femme de Jean-Jacques Bourdin annonce que son mari sera bien de retour à la rentrée sur RMC - Regardez

13:29

Hier, peu avant 8 heures sur RMC, le journaliste Jean-Jacques Bourdin a poussé un coup de gueule à cause de la publicité :

"Entre deux pages de pubs, on va essayer de faire un peu de radio, ça va pas être facile"

Et d'ajouter : "Vous savez à mon âge maintenant, ou je reste à l'antenne et je dis ce que je pense ou je me casse. Ou je me me barre... J'en ai assez.

Et je commence vraiment à en avoir marre de tout ça.

Je respecte l'auditeur et je me mets à la place de l'auditeur...

Alors justement, peut-être que je ne reviendrai pas après les vacances, car maintenant ça suffit et je commence à en avoir ras le bol.."

Un coup de gueule qui a surpris tout le monde et inquiété ses fidèles auditeurs quant à son retour à la rentrée prochaine.

Ce midi, la femme de Jean-Jacques Bourdin, Anne Nivat, était invitée de Daphné Burki dans "La nouvelle édition" sur C8.

L'animatrice en a profité pour demander à Anne Nivat si son mari serait bien à la rentrée sur les ondes d'RMC.

La femme du journaliste a tenu à rassurer tout le monde :

"Jean-Jacques était énervé parce qu'il y avait trop de pubs ! (...) Il avait envie de dire des choses, il y avait des tunnels de pubs, effectivement ça a été repris tout de suite"

Anne Nivat a également confirmé que Jean-Jacques Bourdin sera présent pour une nouvelle saison :

"Il sera bien là à la rentrée, après s'être bien reposé !"

Anne Nivat, la femme de Jean-Jacques Bourdin... par morandini