Demain à 22h30 sur NRJ12, "Dans les Secrets de...", le nouveau magazine hebdo d'enquêtes présenté par Malika Ménard - Regardez

NRJ 12 lance demain soir à 22h30 « Dans les Secrets de… », une nouvelle collection de magazines d'enquête et d'investigation 100% inédite.

Pour incarner ce rendez-vous estival, la chaîne a choisi la journaliste Malika Ménard, qui collabore déjà pour plusieurs titres de presse écrite.

Toutes les semaines, les équipes de la rédaction se rendent sur le terrain pour décrypter, un phénomène de société, une nouvelle tendance ou vous dévoiler l’envers du décor d’un lieu mythique.

Pour chaque numéro, les journalistes ont enquêté pendant plusieurs semaines pour tenter de découvrir ce qui se cache vraiment derrière les images de votre quotidien.

Le premier numéro de "Dans les Secrets de ..." sera consacré au thème du "Business de l'amour: du mariage à l'infidélité".

Le marché des applications a le vent en poupe depuis quelques années.

Mais les romantiques réfractaires aux nouvelles technologies préfèrent se tourner vers des coachs en séduction ou la traditionnelle agence matrimoniale dont les tarifs sont, pourtant, bien plus élevés

• Les coulisses du Salon du mariage.

Aujourd'hui, les futurs mariés, plus âgés et plus indépendants, sont plus attentifs à leur budget. De nombreux événements dont celui de Paris leur sont dédiés

• Dans les secrets de l'infidélité 2.0, mode d'emploi.

Enquête sur ces nouveautés permettant de trouver un amant, un hôtel de luxe et même un alibi.



