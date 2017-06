Cœur de Pirate et Nathalie Noennec confirment qu'elles intègrent le jury de la Nouvelle Star qui revient la saison prochaine sur M6

10:07

Il y a quelques jours, via une bande-annonce, M6 officialisait le retour de "La Nouvelle Star" .

Le spot débutait avec l'apparition de lettres pour former la phrase "Le rêve est à nouveau possible".

Une question se pose : quels seront les membres du jury de cette nouvelle saison ?

Sur RTL , Coeur de Pirate a confirmé qu'elle sera présente dans l'émission. La chanteuse québecoise explique être "de le génération La Nouvelle Star".

"Je crois que j'ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui et à travers la maternité pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez pour dire ce que je pense", indique-t-elle.

Nos confrères révèlent que l'artiste sera aux côtés de Nathalie Noennec, qui travaille depuis 30 ans avec plusieurs artistes et s'est occupée de l'image des Rita Mitsouko, Alain Souchon ou encore Renaud.

Les deux femmes rejoignent ainsi Benjamin Biolay et Dany Synthé, noms précédemment annoncés .

Pour mémoire, lors de la précédente saison, diffusée sur C8, les candidats passaient devant un jury composé de JoeyStarr, Sinclair, André Manoukian et Elodie Frégé.

M6 confirme le retour de son télé-crochet... par morandini