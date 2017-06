Cet été sur NRJ 12, "Le Mad Mag" cèdera sa place à la "Summer Class du Mad Mag" avec Aymeric Bonnery, Emilie Picch et Benoît Dubois

Cet été, dès le 3 juillet, "Le Mad Mag" cèdera sa place à la "Summer Class du Mad Mag".

Chaque jour, sous l’autorité des professeurs Aymeric Bonnery et Emilie Picch et du pion Benoît Dubois, deux classes composées de candidats emblématiques du monde de la télé-réalité retourneront sur les bancs de l’école et s’affronteront dans des jeux inédits.

Au programme : interros surprises imaginées par leurs professeurs déjantés, travaux pratiques les plus fous, problèmes de mathématiques surprenants inspirés de l’actualité et défis délirants... les 2 classes auront 4 manches pour obtenir la meilleure note sur 20. La classe du jour qui aura obtenu la moyenne la plus haute repartira avec le graal : le diplôme de la Summer Class du Mad Mag ! Entre trous de mémoire, fous rires, réponses les plus farfelues, mauvaise foi, sans oublier bien sûr la récré qui s’annonce agitée, sortez vos cahiers de vacances et préparez-vous à replonger dans l’univers des révisions.