NT1 proposera une soirée consacrée à "l'année du bac" le mardi 4 juillet à partir de 21h00

17:17

Le mardi 4 juillet, à partir de 21h00, NT1 proposera une soirée consacrée au baccalauréat.

Ils sont en terminale et passent le bac à la fin de l’année. Ils sont encore adolescents et sont à la croisée des chemins. Ils sont en filière générale, technologique ou professionnelle. Comment vont-ils traverser cette année décisive et affronter cette épreuve emblématique ?

Dans "L’année du Bac", une série de 4x60 minutes, les téléspectateurs seront en immersion dans la vie et le quotidien de dix adolescents, sous le regard de leurs copains, de leurs professeurs et de leurs parents.

