François Bayrou rétorque au Premier ministre Édouard Philippe : "Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai !"

15:10

Le garde des Sceaux François Bayrou, accusé de "pression" sur Radio France et recadré mardi par le Premier ministre, a affirmé que "chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire", il "le dira", considérant que lorsqu'il y a quelque chose à dire, on le dit sans aucune pression, mais on le dit".

"Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire à des Français, à des responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistiques, qu'ils soient médiatiques, chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai", a déclaré le patron du MoDem, sollicité par la presse lors d'un déplacement à Lens (Pas-de-Calais) pour soutenir un candidat de son parti aux législatives.



