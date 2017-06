Audiences TNT: TMC frôle le million avec "La Momie" - Les Trois Mousquetaires ratent leur soirée sur W9

09:11

TMC diffusait un film. "Le retour de la momie" a captivé 926.000 téléspectateurs, soit 4,4 % de part de marché.

"Le grand bêtisier de l'été" était diffusé sur C8 . Le divertissement a séduit 699.000 téléspectateurs, soit 3,1 % de part de marché.

France 5 proposait un documentaire. "La route des Grandes Alpes" a convaincu 649.000 personnes pour 2,7 % du public.

France 4 pariait sur une série. "Cold Case : affaires classées" a captivé 637.000 personnes, soit 2,7 % du public.

6Ter misait sur un film . "6 jours, 7 nuits" a séduit 512.000 téléspectateurs, et 2,2 % du public.

NT1 diffusait "Sex and the city 2". Le film a réuni 462.000 téléspectateurs et 2,2 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Danse avec lui" a réuni 457.000 téléspectateurs et 2,1 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Les grandes énigmes de l'histoire" a séduit 439.000 téléspectateurs, et 1,9 % du public.

HD1 pariait sur une série. Les rediffusions de "Dr House" ont captivé 434.000 téléspectateurs, soit 1,9 % du public.

"Traffics" était programmé sur NRJ12 . Le téléfilm a réuni 423.000 personnes, soit 1,8 % de part de marché.

W9 proposait un spectacle. "Les 3 mousquetaires " a séduit 353.000 téléspectateurs, soit 1,6 % de part de marché.

CSTAR diffusait un spectacle. "Les hommes viennent de Mars..." a attiré 271.000 téléspectateurs soit 1,2 % de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "93, rue Lauriston" a convaincu 265.000 personnes, et 1,1 % du public.

Gulli misait sur un film. "Océans" a captivé 241.000 téléspectateurs pour 1,1 % du public.

France O diffusait un téléfilm. "Fugue en ré" a séduit 269.000 personnes et 1,1 % du public.

Arte diffusait "Trois jours en septembre". Le documentaire a réuni 223.000 téléspectateurs et 1 % de part de marché.





Le générique culte de Sex & the City par morandini