Match France-Angleterre : Emmanuel Macron et Theresa May présents ce soir au Stade de France pour l'hommage aux victimes des attentats

10:50

Ce soir, les bleus joueront avec les anglais lors d'un match amical au Stade de France.

Un hommage sera rendu aux victimes des attentats survenus à Manchester et Londres, les 22 mai et 3 juin derniers.

Un communiqué de la Fédération française de football annonce que "la sortie des joueurs s’effectuera sur le titre du groupe anglais Oasis, « Don’t look back in anger », joué par les musiciens et le chœur de la Garde Républicaine".

Et d'ajouter : "Après les traditionnelles photos d’équipes, tous les joueurs se réuniront ensuite pour réaliser une photo commune".

La Fédération française de football précise qu'une minute de silence sera observée et que les hymnes nationaux seront inversés avant le coup d’envoi du match amical, prévu à 21 heures.

Un hommage qui rappellera sans aucun doute le 17 novembre 2015 : la communion entre les peuples anglais et français avait ému le monde entier quatre jours après les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France.

Le président de la République française, Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May seront présents ce soir pour assister à la rencontre.



