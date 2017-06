Morandini Zap : L'ancien otage Vincent Cochetel, enlevé en 1998 en Tchétchénie, livre un témoignage bouleversant chez Frédéric Lopez - Regardez

11:30

Hier après-midi sur France 2, Frédéric Lopez recevait Vincent Cochetel dans "Mille et une vies".

L'ancien otage, enlevé en 1998 en Tchétchénie et libéré 317 jours plus tard a témoigné de son enlèvement et de sa séquestration.

"En une seconde j'étais par terre assis sur le sol après une saccade de mitraillettes... Et ça, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise..."

L'ancien otage Vincent Cochetel livre un... par morandini