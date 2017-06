USA - Une pièce de Shakespeare dans laquelle Donald Trump est assassiné fait polémique - Deux sponsors se désengagent

12:00

Nouvelle polémique artistico-politique autour de Donald Trump : l'assassinat du président américain, évoqué dans une nouvelle adaptation à New York du "Jules César" de Shakespeare, a provoqué l'ire de médias pro-républicains et poussé deux sponsors à se désengager.

La célébrissime tragédie, montée par le Public Theater et déjà jouée plusieurs fois depuis le 23 mai, ouvre officiellement lundi soir dans le cadre du festival "Shakespeare in the Park" qui se tient chaque année à Central Park.

Mais dimanche, devant la levée de boucliers de plusieurs médias conservateurs, y compris la très regardée chaîne Fox News, et reprise par le fils du président Donald Trump Junior - qui s'est interrogé ouvertement sur le financement de la pièce -, la compagnie aérienne Delta et Bank of America ont annoncé leur retrait.

"Le Public Theater a choisi de présenter Jules César de façon à provoquer et offenser. Si nous avions connu leur intention, nous n'aurions pas décidé de la parrainer. Nous retirons notre financement de cette production", a indiqué un porte-parole de la banque dans un communiqué.

Un peu plus tôt, Delta avait aussi annoncé son retrait.



Les Américains sont-ils du côté de Trump ou de... par morandini