Un élu américain présente une proposition de loi pour archiver tous les Tweets du président Donald Trump

07:22

Un élu américain a présenté une proposition de loi surnommée "covfefe", du nom d'une mystérieuse expression utilisée par Donald Trump dans un tweet devenu célèbre, pour archiver justement tous les écrits du président américain sur les réseaux sociaux.

Des déclarations politiques sur son compte personnel. Mike Quigley, élu de l'Etat de l'Illinois à la chambre des Représentants, a déposé un texte intitulé "Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement" ou "COVFEFE", selon un communiqué.

"L'utilisation fréquente et sans filtre par le président Trump de son compte personnel Twitter comme un moyen de communication officielle est sans précédent", explique l'élu démocrate.

"Si le président utilise les réseaux sociaux pour faire des déclarations soudaines de politique publique, nous devons nous assurer que ces déclarations soient recensées et conservées comme référence future.

Les tweets sont puissants, et le président doit être tenu pour responsable de chacun d'eux", fait valoir Mike Quigley.

.



Les Américains sont-ils du côté de Trump ou de... par morandini