La cour d’appel de Paris doit rendre aujourd'hui son délibéré dans l’affaire Benoît Magimel qui a renversé une piétonne

09:51

La cour d’appel de Paris doit rendre aujourd'hui son délibéré dans l’affaire Benoît Magimel.

L’acteur, âgé de 43 ans, avait été condamné l’année dernière à 3 500 euros d’amende pour avoir renversé, en mars 2016, une femme de 62 ans alors qu’il effectuait une marche arrière à bord d’un véhicule de location, sur le bouvelard Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris.

Contrôlé positif à la cocaïne, le comédien avait également écopé d’une seconde amende de 750 euros ainsi que d’une suspension de permis de six mois.

Accusé en outre de délit de fuite, le tribunal avait finalement prononcé une relaxe pour ce motif.

Une condamnation qui était plus légère que celle requise par le procu­reur de la Répu­blique qui, à l'époque, avait demandé «une suspen­sion de permis de conduire durant un an et une amende de 5 000 euros».

Si Benoît Magimel s'était déclaré «extrê­me­ment soulagé que le tribu­nal ait compris qu’[il] n’avait pas commis de délit de fuite», le parquet, jugeant les peines trop légères», avait cependant fait appel.

