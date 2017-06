Faute d'audience, France 3 déprogramme la série "The Five" dès jeudi soir !

15:56

Jeudi prochain, en prime-time, les téléspectateurs de France 3 ne retrouveront pas le 7e et 8e épisode de "The Five".

Faute d'audience, la chaîne a décidé de déprogrammer les derniers épisodes de la série.

A la place, le jeudi 15 juin, le téléfilm "Meurtres au Mont Ventoux" sera diffusé et, la semaine suivante, le jeudi 22 juin, "Meurtres à Carcassonne" sera proposé.

Que les fans se rassurent : les derniers épisodes seront disponibles dans la nuit du 15 au 16 juin, à 1h45 (le 7e et 8e épisode) et, dans la nuit du 22 au 23 juin, à 2h15 (le 9e et 10e épisode), sur France 3.

Pour mémoire, jeudi dernier, les deux épisodes de "The Five" avaient attiré 948.000 téléspectateurs et 4,5 % de part de marché.

