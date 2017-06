Médiamétrie: Nouveau succès pour jeanmarcmorandini.com qui reste très largement le premier blog d'info média de France

10:00

C'est un nouveau carton pour jeanmarcmorandini.com qui devance très largement son principal concurrent en affichant plus d'un million de visiteurs supplémentaire au mois d'avril dernier.

Les chiffres qui viennent d'être publiés par Médiamétrie sont sans appel et montre une large domination de jeamarcmorandini.com avec 2.568.740 visiteurs uniques en hausse une nouvelle fois de près de 3% par rapport au mois précédent.

Côté pages vues, c'est également un gros carton avec plus de 32 millions de pages vues en un mois !

Un grand merci pour votre fidélité

(Médiamétrie - Audience Internet Global site et application - Base 15 ans et plus - Avril 2017 )

