EXCLU - AVANT-PREMIERE: Mike Horn remotive Christophe Dechavanne, épuisé, dans "A l'état sauvage" diffusé ce soir sur M6 - Regardez

10:45

Ce soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de l'émission " A l'état sauvage ".

Après Michaël Youn (juin 2016), M Pokora (février 2017) et Laure Manaudou (avril 2017), c'est Christophe Dechavanne qui a accepté de participer à l'émission.

Présentation

Pour cette quatrième expédition, Mike Horn a emmené Christophe Dechavanne en Amérique du Sud dans la région la plus sauvage du Venezuela, une région qu’on appelle “Le monde perdu”.

Ce territoire est un des plus hostiles et des plus variés jamais connu dans “A l’État Sauvage” : montagneux, rocailleux, humide, avec la particularité d’offrir une multitude de tepuys (d’immenses hauts plateaux aux contours abrupts dont l’un d’entre eux abrite la plus haute cascade du monde avec 1 km de chute d’eau : Le Salto Angel).

Christophe Dechavanne et Mike Horn devront, descendre en rappel une falaise de 200m, construire un radeau, parcourir 45 km à pieds au cœur d’une nature impitoyable, traverser une végétation hostile, franchir des torrents déchaînés et affronter un climat extrêmement éprouvant.

Tout au long de leur route, Christophe va devoir puiser au fond de lui-même pour résister à la soif, la peur, la fatigue et l’absence totale de confort.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité, les premières images de l'émission. Dans cet extrait, Christophe Dechavanne, épuisé, se fait recadrer par Mike Horn.

"Tu ne sais pas vivre à 100 %", lui lance l'aventurier.

Regardez

EXCLU - AVANT-PREMIERE: Mike Horn remotive... par morandini