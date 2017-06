Législatives - Pour TF1 et France 2, le PS n'existe plus ! Ces chaînes n'ont pas diffusé le discours du patron du parti hier...

10:01

Le PS est-il déjà oublié dans les grandes chaînes de télévision .

Alors que Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS est éliminé dès le premier tour, tut comme le candidat à la présidentielle Benoît Hamon, ni TF1 ni France 2 n'ont diffusé hier soir le discours de défaite de Cambadélis.

Il était 20h21 hier soir et Jean-Christophe Cambadélis apparaît bien en direct sur les écrans de BFMTV, de CNEWS, de franceinfo et de LCI.

Mais rien sur TF1 et France 2 qui continuent à dialoguer en plateau.

Le premier secrétaire du Parti socialiste reconnaît "le recul sans précédent de la gauche dans son ensemble et notamment du PS". Et d'estimer qu'il n'est ni sain, ni souhaitable qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au 1er tour et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite bénéficie du monopole de la représentation nationale".

Le PS est-il mort hier soir ?

TF1 et France 2 ont semble-t-il déjà donné la réponse hier soir...

.



Législatives - Pour TF1 et France 2, le PS n... par morandini