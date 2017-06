Audiences: Laurent Ruquier et "On n'est pas couché" sous le million hier soir à 23h20 sur France 2

09:34

Laurent Ruquier et "On n'est pas couché" sous le million hier soir à 23h20 sur France 2.

C'est l'un des plus mauvais score de la saison pour l'animateur de la chaîne publique qui se trouvait confronter à la fin de la finale de The Voice et au magazine qui suivait.

Laurent Ruquier a attiré 968.000 personnes et 15,1% de part de marché, alors que le magazine "The Voice" était quasiment au double avec 1.827.000 personnes et 21% de part de marché.

