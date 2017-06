Audiences Access - Avec le beau temps tous les programmes s'effondrent et font de petits scores

09:23

Il faisait beau hier, résultat, tous les access s'effondrent, les Français préférant profiter du soleil que de regarder la télé.

Résultat, seulement 2,3 millions de personnes et 19,7% pour "50 Mn Inisde" sur TF1 et à peine 1,3 million et 10,7% sur France 2 pour regarder Nagui et N"oubliez pas la parole.

Fait rare, Ardisson passe sous le million est doit se contenter de 880.000 personnes et 5,8% sur C8 alors que l'autre talk show est encore plus bas à 529.000 téléspectateurs et 4,5%.

A noter que même le 19/20 est sous les 2 millions avec 1.855.000 et 14,5%.

Du côté de Canal Plus, l'émission d'Antoine de Caunes s'effondre avec 38.000 personnes et 0,3%

.



L'humoriste Mathieu Madénian s'étonne de voir... par morandini