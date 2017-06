EN DIRECT - Toute la journée vivez les élections législatives en direct ICI sur jeanmarcmorandini.com

07:22

08h00: Ouverture des bureaux de vote

07h22: Les Français sont appelés à élire 577 députés. Élus au suffrage universel direct, ils composeront la nouvelle Assemblée nationale pour cinq ans.

Cette année, 7 877 candidats sont en lice. Pour ces élections législatives, les règles du scrutin sont différentes de celles de l'élection présidentielle.

À moins d'être élus au premier tour, tous les candidats qui obtiennent 12,5% des suffrages sont qualifiés au second tour.

En fonction de l'abstention, il peut donc y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires.

07h02: Emmanuel Macron l'a encore rappelé ce mercredi au Conseil des ministres, "avec ces législatives, les Français devront dire stop ou encore".

En clair, le président veut vraiment gouverner donc avoir les coudées franches pour réformer et être relégitimé pour tenir son calendrier qui est assez serré.

"Dans sa logique, pas question d'être freiné par des frondeurs, des états d'âme ou des hésitants", explique Nathalie Saint-Cricq sur le plateau de France 2.

L'objectif est la majorité absolue et d'après les sondages, on est entre la vague, le raz-de-marée et le tsunami "En Marche!"

06h18: Dès le premier tour des élections législatives, au-delà des enjeux nationaux, il y a des affrontements clés dans certaines circonscriptions. "Les circonscriptions clés concernent les ministres qui sont candidats.

Ils sont six.

Il y a Richard Ferrand dans le Finistère, Marielle de Sarnez et Majid Mahjoubi à Paris, Bruno Le Maire dans l'Eure, Annick Girardin à Saint-Pierre-et-Miquelon et Christophe Castaner dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Ils n'ont pas le choix et doivent à tout prix l'emporter, car ceux qui seront battus devront quitter le gouvernement.

