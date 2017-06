EN DIRECT - Législatives: Selon ELABE pour BFMTV la participation à 20h sera la plus basse de la Ve avec seulement 49%

18:00

17h25: Selon Le Monde, dans la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône, le candidat de La République en Marche a signalé en milieu d'après-midi aux autorités une série d'irrégularités constatées dans certains bureaux.

"Plusieurs dizaines de mes bulletins ont été biffés, griffés au stylo dans les bureaux de la cité Michelis, à Air Bel, à la Pomme..., dénonce Pascal Chamassian, conseiller d'arrondissement du 2e secteur de Marseille.

Nous avons pu en retirer une partie avant que les électeurs ne les utilisent, mais nous ne savons pas si certains ont été déposés dans l'urne".

17h11: Selon ELABE pour BFMTV la participation à 20h sera la plus basse de la Ve République avec seulement 49% contre 57,22% pour le 1er tour en 2012

17h00: La participation à 17h est de 40,75% annonce le Ministère de l'intérieur

A 17h en 2012, la participation au premier tour des élections législatives s'élevait à 48,31%, selon le ministère de l'Intérieur.

Cinq ans plus tôt, au même moment, elle était légèrement supérieure, à 49,28%.

14h41: Interrogée par des journalistes sur l'apparente faible participation dans ce bureau de vote, Mme Le Pen a estimé qu'"il y a une forme de lassitude, après une série de séquences électorales, les primaires et les présidentielles".

Mais "il faut que les gens aillent voter, c'est important", a-t-elle ajouté à la sortie de l'école Rousseau avant de monter dans une voiture.

En 2012, Marine Le Pen avait échoué à quelques centaines de voix près à obtenir un siège à l'Assemblée nationale, battue par le candidat du Parti socialiste Philippe Kemel. Marine Le Pen avait obtenu plus de 41% des voix dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle le 23 avril et plus de 58% au deuxième, dont 61% des voix à Hénin-Beaumont même.

12h00: Le taux de participation au premier tour des élections législatives en métropole atteignait 19,24% à midi révèle le Ministère de l'Intérieur.

Il était de 21,06% dimanche à midi en 2012, selon le ministère de l'Intérieur, en baisse par rapport au premier tour des législatives de 2007 à la même heure (22,56%).

Comme c'est toujours le cas, la participation est largement inférieure à celle enregistrée, à midi, lors du premier tour l'élection présidentielle

Le taux de participation était de 28,54 % à midi en France métropolitaine pour le 1er tour de la Présidentielle en avril dernier.

11h20: Patrick Mennucci, député PS sortant à Marseille et opposé à Jean-Luc Mélenchon, Gilbert Collard, seul des deux députés FN à se représenter, à Gallician (Gard), et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), se sont rendus aux urnes selon le relevé de France Info.

11h03: Selon les informations du Monde, l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri n'a pas souhaité communiqué l'heure à laquelle elle se rendra dans son bureau de vote.

10h32: En Martinique, les trois députés sortants en lice se retrouvent en ballottage favorable pour le second tour, à l'issue du premier tour qui se tenait samedi.

La participation a d'ailleurs été très faible : 26,06%.

09h44: Un journaliste de BFM TV raconte que dans la 16ème circonscription de Paris, il y a 24 candidats mais cinq d'entre eux n'ont pas déposé de bulletin.

09h10: Petit rappel

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages (plus de 50%) si le taux de voix exprimées est supérieur à 25%.

Sinon, les deux candidats arrivant en tête et ceux ayant obtenu plus de 12,5% des voix pourront se maintenir au second tour.

08h32: Les personnalités politiques les plus matinales dans leurs bureaux de vote selon France Info, sont Edouard Philippe, au Havre, dont il était maire, et son ministre Richard Ferrand, à Motreff (Finistère).

08h00: Ouverture des bureaux de vote

07h22: Les Français sont appelés à élire 577 députés. Élus au suffrage universel direct, ils composeront la nouvelle Assemblée nationale pour cinq ans.

Cette année, 7 877 candidats sont en lice. Pour ces élections législatives, les règles du scrutin sont différentes de celles de l'élection présidentielle.

À moins d'être élus au premier tour, tous les candidats qui obtiennent 12,5% des suffrages sont qualifiés au second tour.

En fonction de l'abstention, il peut donc y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires.

07h02: Emmanuel Macron l'a encore rappelé ce mercredi au Conseil des ministres, "avec ces législatives, les Français devront dire stop ou encore".

En clair, le président veut vraiment gouverner donc avoir les coudées franches pour réformer et être relégitimé pour tenir son calendrier qui est assez serré.

"Dans sa logique, pas question d'être freiné par des frondeurs, des états d'âme ou des hésitants", explique Nathalie Saint-Cricq sur le plateau de France 2.

L'objectif est la majorité absolue et d'après les sondages, on est entre la vague, le raz-de-marée et le tsunami "En Marche!"

06h18: Dès le premier tour des élections législatives, au-delà des enjeux nationaux, il y a des affrontements clés dans certaines circonscriptions. "Les circonscriptions clés concernent les ministres qui sont candidats.

Ils sont six.

Il y a Richard Ferrand dans le Finistère, Marielle de Sarnez et Majid Mahjoubi à Paris, Bruno Le Maire dans l'Eure, Annick Girardin à Saint-Pierre-et-Miquelon et Christophe Castaner dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Ils n'ont pas le choix et doivent à tout prix l'emporter, car ceux qui seront battus devront quitter le gouvernement.

