DERNIERE MINUTE - Adam West, l'acteur qui incarnait Batman dans la série culte est mort à Los Angeles

Adam West, l'acteur qui incarnait l'homme chauve-souris dans la série culte Batman, est mort à l'âge de 88 ans.

Adam West s’est fait connaître dans les années 1960 en enfilant les collants gris de Batman dans la série télé dédiée au super-héros.

L’acteur américain a succombé à 88 ans à une leucémie dans la nuit de vendredi à Los Angeles.

Après la fin de la série et un téléfilm centré sur Batgirl plus tard, Adam West a de nouveau trouvé la gloire en devenant la voix de Batman dans la série d'animation diffusée entre 2004 et 2006, ainsi que dans le jeu vidéo LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham.

Ces dernières années, il incarnait également le maire de la série Les Griffin.

Récemment, il avait joué son propre rôle dans la série à succès The Big Bang Theory.

Il avait déjà fait une apparition en temps qu’Adam West dans Les Simpsons et joué un personnage récurrent, également nommé Adam West.

Il était régulièrement sollicité pour jouer dans des films de séries B ou des programmes télé consacrés à l'univers des super-héros.

Il laisse sa femme Marcelle, six enfants, cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

