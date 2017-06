Attentat de Londres: La "Une" de Charlie Hebdo avec Theresa May décapitée choque les Britanniques

10:31

La "Une" publiée par Charlie Hebdo après l'attentat de Londres du 3 juin passe très mal au Royaume-Uni.

La Première ministre Theresa May y est représentée avec la tête coupée.

Son corps se tient droit, tandis que la tête se trouve sous son bras droit.

"Enough is enough", lâche la cheffe du gouvernement dans une bulle ("Trop, c'est trop").

Le tout, juste au-dessous d'un titre écrit en lettres rouges, "Multiculturalisme à l'anglaise".

En faisant cela, l'hebdomadaire "a giflé tous les Britanniques qui avait soutenu sa rédaction au lendemain de l'attentat qui l'a frappé en 2015", estime The Sun.

Le journal britannique tire également à boulets rouges sur un autre dessin, mettant en scène des personnes qui courent avec une bière.

Ce dernier croquis fait implicitement référence à un homme qui fuyait avec une bière à la main pendant l'attaque revendiquée par l'organisation Etat islamique (EI) avec le titre "Les nouveaux conseils minceur de Daesch".

