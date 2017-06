EXCLU - Le plateau de "Salut les terriens" d'Ardisson envahi par le rappeur Fianso et ses amis pendant le tournage - Regardez

18:31

Demain soir à 19h sur C8, Thierry Ardisson présentera sur C8 un nouveau numéro de "Salut les terriens".

Et pour le "warm up" de la semaine, l'animateur et producteur recevra Fianso.

Le rappeur se produira en live sur le plateau.

Et en pleine chanson, le plateau sera envahi par tous les amis de Fianso !

Le rappeur Sofiane Zermani, alias Fianso, qui devait être jugé jeudi 4 mai pour avoir tourné pour la deuxième fois en moins d'un moins un clip sans autorisation en Seine-Saint-Denis, avait quitté le tribunal sans poursuites, sa défense ayant relevé un vice de procédure.

Le populaire rappeur de 33 ans avait été interpellé à son domicile d'Aulnay-sous-Bois, à quelques kilomètres de la cité des 3000 où il avait tourné le 24 avril le clip de "Pégase", un morceau de son nouvel album "Bandit saleté".

Dans ce clip, on le voit déambuler au milieu d'une rue, dont il bloque la circulation, entouré d'une centaine de figurants, dont certains sont juchés sur des motos ou des voitures haut de gamme.

.

EXCLU - Le rappeur Fianso débarque avec tous... par morandini