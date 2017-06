Un américain transgenre de 34 ans va donner naissance à son premier enfant début juillet - VIDÉO

12:02

Un couple d'homosexuels attend un bébé ensemble après que l'un d'eux, qui est transgenre, est tombé enceint.

Cela fait près d'une décennie que Trystan Reese, 34 ans, prend des hormones avec pour principal objectif de donner la vie.

Il a conservé son utérus et s'apprête à accoucher dans quelques semaines.

Le couple est marié, et les deux hommes sont déjà parents de deux enfants qu'ils ont adoptés en 2015.

Comme n'importe quelle femme enceinte, Trystan a des douleurs au ventre et a des contractions.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, l'homme se montre plus heureux que jamais : "Je pense que mon corps est génial. Mon corps est un vrai cadeau, j'ai juste apporté les changements nécessaires afin que je puisse continuer à vivre heureux, à la fois grâce aux hormones ou modifications corporelles".

Et il ajoute qu'ils ont eu un suivi médical particulier : "Nous avons été sous surveillance médicale tout au long de la grossesse", a-t-il affirmé, "pour la rendre aussi saine et sécurisée que possible".

Installé à Portland dans l'Oregon avec son compagnon Biff Chaplow, l'homme a déjà subi une interruption de grossesse à cause d'une fausse couche.

Cette grossesse s'est bien passée et Trystan Reese devrait accoucher début juillet.



Etats-Unis : un transgenre va accoucher de son... par morandini