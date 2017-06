Elisabeth Guigou (PS) apparaît voilée en banlieue parisienne et provoque un tollé sur Twitter - Regardez

15:31

Elisabeth Guigou, députée socialiste sortante de Seine-Saint-Denis est apparue voilée ce matin à Pantin.

En visite dans une mosquée, elle a été aperçue en train de prendre la parole vêtue d'un foulard noir et blanc cachant ses cheveux.

Les images ont très vite circulé dans la presse et sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions de la part des internautes et même de... Marine Le Pen et quelques personnalités politiques.

Sur Twitter, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a déclaré : «Qu'une ancienne ministre fasse campagne voilée en dit long sur l'affaissement moral de notre classe politique»

