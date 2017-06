La chanteuse américaine Taylor Swift décide de mettre fin à son boycott du service de musique en ligne Spotify

13:30

La chanteuse américaine Taylor Swift , jusqu'à présent la plus connue des artistes boycottant le service d'écoute de musique en ligne Spotify , lui reprochant de dévaloriser le travail des artistes, a mis fin ce vendredi à son boycott.

Ses fans peuvent ainsi retrouver tous ses albums - dont le dernier, "1989" - sur la plateforme.

Taylor Swift et d'autres musiciens et chanteurs reprochent à Spotify son service gratuit, financé par la publicité, dont ils estiment qu'il dévalorise leur musique. Divers accords avaient été trouvés pour mettre fin à ce boycott.

Spotify a indiqué avoir payé 5 milliards de dollars de droits, mais la plus grosse partie va aux "majors" qui publient les albums et non aux artistes.

