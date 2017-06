Thomas Pesquet dévoile les coulisses de ses clichés de la Terre pris depuis l'espace - Regardez

14:01

Durant six mois, Thomas Pesquet a fait partager son voyage dans l'espace à bord de l'ISS aux internautes.

Quotidiennement, ils pouvaient découvrir les magnifiques photos de la Terre prises depuis l'espace.

De Paris à la Russie en passant par le Colorado et l’Ouzbékistan... Des clichés partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Dans "Envoyé Spécial" sur France 2, l'astronaute français a dévoilé les coulisses de ses photos.

"Ça fait partie de la formation. On a quelques heures pour comprendre comment se servir des appareils photo", déclare-t-il.

Et d'ajouter : "Si je clique sur la carte et que je demande au logiciel quand est-ce qu'on sera au-dessus de tel endroit, il peut me le dire avec une précision assez exacte".

Thomas Pesquet a indiqué qu'ensuite, il faut que l'ISS passe au bon moment, dans les bonnes conditions et que la météo soit bonne.

"Il faut avoir le bon appareil photo, le bon objectif selon ce que l'on veut prendre. Chaque photo a ses paramètres. Une ville la nuit, une ville le jour... ce n'est pas la même chose", précise l'astronaute.

