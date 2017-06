Une chanteuse sourde bouleverse les téléspectateurs et le jury de "America's Got Talent" - Découvrez sa prestation - VIDEO

16:30

Mandy Harvey a perdu toute son audition à l'âge de 18 ans en raison d'un trouble du tissu conjonctif qui a détérioré ses nerfs auditifs. Mais cela n'a pas empêché la musicienne de poursuivre son rêve : devenir une chanteuse .

L'Américaine s'est présentée à "America's Got Talent" et sa prestation a bouleversé le public et les quatre membres du jury -Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel et Mel B.

"Je chantais depuis l'âge de 4 ans", a-t-elle expliqué avant de chanter sa chanson pieds nus pour ressentir les battements.

Et d'ajouter: «J'ai délaissé la musique après avoir perdu mon audition et j'ai compris comment revenir en chantant avec la mémoire musculaire, en utilisant des visuels et en faisant confiance à mon instinct".

Simon Cowell a appuyé sur le Golden Buzzer, la qualifiant d'office pour la demi-finale.

"C'était incroyable. Je fais ça depuis très longtemps. C'est l'une des choses les plus incroyables que j'aie vues et entendues", a-t-il déclaré en allant la rejoindre sur scène pour l'embrasser.



Mandy Harvey : la chanteuse sourde qui a... par morandini