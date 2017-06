Samy Naceri écarté de Taxi 5 ? L'acteur pousse un coup de gueule : « Je mérite un peu plus de respect  ! »

12:02

Taxi 5 sera réalisé par Franck Gastam­bide qui jouera aussi dans le film au côté de Malik Bentalha. Quid de l'acteur phare de cette franchise Samy Nacéri ?

Contacté par Télé-Loisirs, ce dernier affirme qu’il ne fait pas partie de la distri­bu­tion : « Pour l’ins­tant, au grand déses­poir des Marseillais, des Marseillaises et des fans qui ont aimé Taxi 1, 2, 3 et 4, pour l’ins­tant, je ne suis pas dedans. Je n’ai rien lu ! Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j’al­lais faire l’oncle de Bentalha, je ne sais même pas, je n’ai rien lu, voilà, je ne suis au courant de rien. »

Et d'ajouter que rien ne le laissait à penser qu'il avait été approché: « Je n’ap­pelle pas ça une approche. Quand on fait une approche, on fait une vraie approche, on invite à prendre un café, on fait lire un scéna­rio ! J’ai fait le 1, j’ai fait le 2, j’ai fait le 3, j’ai fait le 4, je crois qu’on doit être à 50 millions de spec­ta­teurs, je pense que je mérite un peu plus de respect ! Et quand ils vien­dront me voir avec quelque chose de sérieux, une lecture de scéna­rio, on pourra discu­ter. »

Rappelons que l'acteur incarnait le fameux chauffeur de taxi Daniel Morales dans les quatre opus sortis entre 1998 et 2007.



