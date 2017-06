C'est officiel ! M6 recrute Benjamin Biolay dans le jury de la Nouvelle Star qui revient la saison prochaine sur M6

07:58

C'est désormais officiel, le casting des jurés de la Nouvelle Star est en train de se préciser.

Dans le Parisien, ce matin Benjamin Biolay confirme qu'il arrive bien dans le jury de l'émission que va relancer M6 la saison prochaine.

On apprend également que le compositeur Dany Synthé sera également dans le jury. Inconnu du grand public il est à l'origine de nombreux tubes qui plaisent aux jeunes interprétés par Black M ou Maître Gims.

Les castings vont débuter à Bordeaux et Marseille au mois de juillet et la production attend plus de 5.000 candidats cette semaine, sachant que plusieurs ont déjà été démarchés sur internet après que des casteurs aient pu visionner leurs vidéos mises en ligne..

.



Patrick a remporté, hier soir, la Nouvelle Star... par morandini