Le journaliste Renaud Revel décrypte les sanctions contre TPMP: "La vraie cible c'est Vincent Bolloré !" - Regardez

Le journaliste Renaud Revel décrypte les sanctions contre TPMP, c'était hier soir sur C8, et il a expliqué comment, selon lui, la décision du CSA ne tenait pas et il y avait en fait un réglement de compte entre le CSA et la chaîne.

"Il y a quelque part une cible qui est Vincent Bolloré qui est le Président du Conseil de Surveillance de Vivendi et TPMP est la victime expiatoire".

Renaud Revel s'est également étonné de voir le CSA ne pas dire un seul mot sur l'éviction de David Pujadas "qui aurait provoqué une crise grave dans la majorité des pays démocratique" et préférer passer du temps à s'intéresser à TPMP.

