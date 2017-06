Hanouna lance un appel au CSA: "Laissez-nous les pubs et on reverse l'argent à des associations humanitaires" - Regardez

21:25

Le CSA a privé de publicité pour trois semaines Touche pas à mon poste, l'émission phare de la chaîne C8, pour deux séquences diffusées fin 2016 et qui avaient suscité des plaintes, l'une pour atteinte au respect de la personne humaine et l'autre pour sexisme.

Cette décision "s'applique aux émissions en direct comme à leurs rediffusions pour une durée totale de trois semaines au cours du mois de juin" et s'applique pendant l'émission, ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion.

C'est la première fois que le CSA applique ce type de sanction. La procédure a été particulièrement rapide, les dirigeants de la chaîne ayant été auditionnés mercredi matin.

Selon Cyril Hanouna, cette décision représente un manque à gagner de plus de 4 millions d'euros.

Ce soir, en direct dans l'émission Cyril Hanouna a déclaré que le grand patron du Groupe Canal+ (Vincent Bolloré) avait décidé ce matin de poursuivre l'émission malgré le manque à gagner et par fidélité aux téléspectateurs.

Mais Cyril Hanouna a lui lancer un appel au CSA:

"Laissez-nous diffuser les pubs pendant 3 semaines et on s'engage à reverser tout l'argent à des associations humanitaires. Cela représente plusieurs millions d'euros et des gens sont dans le besoin et ont besoin de cet argent".

.

Regardez

.



TPMP: Cyril Hanouna propose au CSA de remettre... par morandini