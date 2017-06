Jean-Luc Lemoine réagit pour la 1ère fois aux sanctions contre TPMP: "Je me sens responsable, car j'ai diffusé la séquence!" Regardez

21:13

Ce soir, Jean-Luc Lemoine est revenu sur la sanction du CSA qui prive pendant 3 semaines C8 de pub pendant Touche pas à mon Poste.

C'est en effet lui qui a diffusé dans sa chronique la séquence "hors antenne" qui provoque les foudre du CSA.

La séquence a été diffusée le 7 décembre. On y voit Cyril Hanouna proposer à l'une des chroniqueuses de TPMP, Capucine Anav, de fermer les yeux et de poser ses mains sur lui, pour deviner quelle partie du corps elle touche, jusqu'à ce qu'elle pose ses mains sur son sexe.

"Le CSA a considéré que cette scène méconnaissait les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui lui donnent la responsabilité de lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes, en particulier dans les émissions ayant un impact important sur le jeune public", indique le CSA.

Le régulateur précise que la sanction vaut à TPMP deux semaines supplémentaires de privation de publicité

Ce soir, Jean-Luc Lemoine a expliqué qu'il se sentait responsable de ce qui se passait.

"Ca fait 5 ans que je fais les 4/3,parfois je passe des choses limites, mais je filtre énormément.

Pour moi, cet extrait était presque anodin et c'était une blague potache entre gens de l'équipe.

Et je me sens responsable forcément car c'est la sanction la plus lourde."

