18:09

La tour Eiffel sera symboliquement éteinte ce soir "en hommage aux victimes des attentats de Téhéran", a annoncé la maire de Paris Anne Hidaldo sur Twitter.

"Ce soir, à minuit, la tour Eiffel s'éteindra en hommage aux victimes des attentats de Téhéran. Paris et les Parisiens sont solidaires", a écrit Mme Hidalgo.

Des hommes armés et des kamikazes ont attaqué mercredi le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran, faisant 17 morts et des dizaines de blessés, les premières attaques revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) en Iran.

La tour Eiffel, emblème de la capitale française, marque très régulièrement la solidarité des Parisiens envers des victimes d'attentats.

Le monument avait ainsi été symboliquement éteint dimanche soir pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Londres, revendiqué par l'EI, qui a fait 8 morts.



