Qui sont les sportifs les mieux payés ? Combien gagnent-ils réellement ? Découvrez le classement Forbes 2017 !

14:30

And the winner is... Cristiano Ronaldo !

Pour la deuxième année consécutive, le joueur portugais arrive en tête des sportifs les mieux rémunérés au monde selon le classement annuel du magazine Forbes.

Cette année, l'attaquant du Réal Madrid a gagné 82.6 millions d'euros... soit plus de 226 000 euros par jour et 9 400 euros par heure (la nuit et les week-end compris !).

Ronaldo devance la star du basket LeBron James, sacré champion NBA avec Cleveland en 2016, (2e, 76,5 millions d'euros) et l’international argentin du FC Barcelone Lionel Messi (3e, 71 millions d'euros).

L’ancien n°1 mondial du tennis masculin Roger Federer occupe la quatrième place. Le suisse a remporté 58,6 millions d'euros au cours de ces douze derniers mois.

Des salaires incroyables, mais il faut noter que le TOP 5 du classement est le même que l'an passé !

Selon Forbes, les salaires et contrats cumulés des 100 sportifs les mieux payés s'élèvent à 3,11 milliards de dollars, en baisse d'1% sur un an.

Un seul Français, le joueur de basket Nicolas Batum, figure dans ce top 100 (98e,19 millions d'euros).



Cristiano Ronaldo pestifère contre la presse... par morandini