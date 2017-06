Le rappeur Kool Shen critique violemment Marine Le Pen : "Même en étant raciste, tu as le droit de te dire qu'elle est trop conne !" - Regardez

11:16

Hier soir dans "Le gros journal" sur Canal Plus, Mouloud Achour recevait le groupe NTM.

Ensemble, ils ont parlé politique et notamment du Front national.

"Je comprends que l'on puisse voter pour Marine Le Pen si on est raciste" a affirmé Kool Shen.

Le rappeur s'est étonné que des gens aient pu voter pour la candidate FN après sa prestation lors du débat d'entre-deux-tours :

"Le plus inquiétant, lorsque l'on a vu le débat et quand on a vu la bêtise de la personne et même en étant raciste, tu as le droit de te dire aussi putain elle est trop conne !"

Regardez :



